Томичей приглашают на спецпоказ фильма «Микеланджело. Бесконечность» с Адой Бернатоните

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2019 // Фото: Pilotkino.ru

Специальный показ арт-фильма «Микеланджело. Бесконечность» пройдет в томском «Киномаксе» 10 сентября. В нем традиционно примет участие кинокритик Ада Бернатоните.

«Микеланджело. Бесконечность» — первый арт-фильм об абсолютном гении Ренессанса, оставившем вневременной след в истории мирового искусства, — Микеланджело Буонарроти. Впервые на большом экране через диалог кино и живописи будет показан портрет человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты его идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, — его богатое художественное наследие навсегда вошло в сокровищницу мирового искусства.

«Микеланджело. Бесконечность» — этот удивительный документальный фильм, снятый с использованием самых передовых технологий, воссоздает основные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.

Показ состоится 10 сентября в 19.00 в зале №3. Приобрести билеты можно здесь.

Возрастное ограничение: 12+

Видео: Pilotkino.ru

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