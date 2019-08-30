Руководитель Сбербанка в Стрежевом пропал без вести, возбуждено дело

30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Следственное управление СКР по Томской области возбудило дело об убийстве жителя города Стрежевой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мужчина вышел из дома с малолетним ребенком, которого отвел в детский сад, после чего ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его место нахождения не установлено, возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство)», — сказал представитель пресс-службы.

Ведомство полагает, что в отношении мужчины совершено преступление.

В настоящее время совместно с полицией идут поиски пропавшего.

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