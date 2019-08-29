В томском сквере реализуют идею «сада ветра»

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках реализации проекта «Живая лаборатория Томска: эксперимент №1», который стал участником федеральной программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ), продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Белинского и Усова. Первые изменения появятся уже к октябрю этого года.

«Сквер получит новый облик и жизнь — станет местом встречи, отражающим международность студенческого сообщества. Там будет реализована идея „сада ветра“, в частности, через озеленение злаковыми растениями с эффектом полевого луга в городе», — отмечают организаторы проекта.

Участок расположен между студенческими общежитиями и учебными корпусами и представляет собой транзитный пешеходный путь без мест отдыха. Также на участке присутствует малая архитектурная форма — верстовой столб, который сегодня «потерян» в пространстве.

«При проектировании сквера использовались принципы бионического дизайна. По итогам реализации строительных работ верстовой столб станет элементом притяжения — у его основания появится покрытие „карта мира“, вокруг композиции из злаков и места для сидения. Для активации экономической активности кафе и заведений, расположенных рядом, в сквере появятся деревянные настилы для мобильной уличный мебели на теплый период года», — комментируют в Центре городских компетенций АСИ.

Проектом также предусмотрено заменить существующие возрастные и сухие тополя. Живая изгородь из яблони будет также частично демонтирована для организации пешеходных путей, остальная часть приведена в порядок подрезкой. Осенью в сквере появится разнообразие новых зеленых насаждений и три уровня озеленения — травы, кустарники, деревья.

Проект благоустройства сквера был разработан с вовлечением пользователей, горожан и заинтересованных сторон на всех этапах проектирования — от идеи до реализации. Посадку зеленых насаждений планируется выполнить совместно с ландшафтным клубом Томска. Общая площадь благоустройства составляет 3 489 квадратных метров.

Программа «100 городских лидеров» стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией «Росатом» и призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на 5 лет, включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений www.100gorodov.ru.

Живая лаборатория Томска (Living Lab Tomsk (LLT)) — территория экспериментов для тестирования решений в области «умного города» и комфортной городской среды в реальных условиях. Инициатива создания Живой лаборатории в Томске родилась в октябре 2017 года, выбраны улицы Усова, Вершинина и Лыткина. Первый эксперимент (LLTONE) инициирован креативной индустрией, реализуется с октября 2018 по октябрь 2019, связан с созданием устойчивой и инклюзивной городской среды, наполненных смыслом общественных пространств, пробуждающих дух предприимчивости и взаимодействие городских сообществ.

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