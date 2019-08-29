Завтра на CreativeMornings Tomsk обсудят как создавать успешные проекты о городе и для города

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Завтра, 30 августа, в 8:30 в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства РОСИЗО (улица Нахановича, 3а) пройдет 5-я лекция-завтрак CreativeMornings Tomsk. Тема месяца — Justice (правосудие). Спикером выступит Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга. На этот раз поговорим, как создавать крутые проекты о городе и для города.

В 2003 году Сергей окончил исторический факультет Уральского Федерального университета. Занимался археологией, работал преподавателем, защитил кандидатскую. В 2016-м возглавил Музей истории Екатеринбурга. За это время было организовано немало проектов, цель которых не просто познакомить людей с родным городом, а вовлечь их в настоящий исследовательский процесс. Для этого всего-то нужно было сделать краеведение нескучным. Такое вообще реально?

На встрече Сергей расскажет как музею удалось:

— вовлечь жителей в создание настольной игры о городе, его достопримечательностях, местах отдыха и шоппинга;

— объединить неравнодушных к судьбе культурного наследия и попытаться своими силами сохранить водонапорную башню XIX века;

— уговорить коммунальные службы города стать гидами по современному городу;

— побудить людей собирать истории своих родственников-жертв политических репрессий, чтобы сохранить память о них.

Послушать лекцию Сергея, выпить кофе и пообщаться с томскими креативными профессионалами можно будет пятничным утром 30 августа. Приходите! :)

Вход бесплатный, но обязательна регистрация на мероприятие по ссылке: https://creativemornings.com/talks/380-5058

Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести четвертую встречу CreativeMornings Tomsk:

— городской журнал «Томский Обзор»;

— екатеринбургское издательство TATLIN — книги, журналы, события по архитектуре, искусству и дизайну;

— производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;

— информационный партнер — журнал «Дорогое удовольствие»;

— главная образовательная медиаплощадка Сибири — Высшая школа журналистики ТГУ;

— культурное пространство FLAT.

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