Томский лицей, где учились космонавт Рукавишников и баскетболист Белов, временно закрыт из-за аварийного состояния

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Кировский районный суд Томска вынес определение о приостановке работы лицея №8 из-за аварийного состояния здания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное управления ФССП.

«Обследование показало, что конструкции стен, перегородок, пола, перекрытий и фундаментов имеют серьезные отклонения от режима нормальной эксплуатации», — говорится в сообщении.

Так, из-за влаги разрушается каменная кладка стен, железобетонный пол в коридоре первого этажа уложен прямо на грунт, а трубы имеют следы коррозии, что может привести к их разрыву.

Кроме того, в здании необходимо привести в соответствие с требованиями автоматическую пожарную сигнализацию, а также систему оповещения и управления эвакуацией людей.

Прокуратура потребовала сделать в здании лицея и его мастерской капитальный ремонт с предварительным инструментальным обследованием и устранить противопожарные нарушения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском об устранении нарушений, и в его обеспечение суд приостановил работу лицея. Приставы опечатали здание образовательного учреждения.

В лицее №8 Томска в разные годы учились прославленный баскетболист Сергей Белов, композитор Эдисон Денисов, а также космонавт Николай Рукавишников, имя которого и носит образовательное учреждение.

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