На днях в Томской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В пятницу и субботу, 30–31 августа, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По области ожидаются дожди, грозы, при грозах умеренные и сильные дожди, возможен град, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.
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