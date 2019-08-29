На днях в Томской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В пятницу и субботу, 30–31 августа, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются дожди, грозы, при грозах умеренные и сильные дожди, возможен град, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

Тэги/темы: