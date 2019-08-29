Аспиранты ТГУ получат более 1 млн рублей на свои исследования

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Российский фонд фундаментальных исследований объявил результаты конкурса проектов молодых учёных. Поддержку своих исследований получили 32 аспиранта Томского госуниверситета, выигрышными стали почти 70% от поданных заявок, сообщает пресс-служба вуза.

Среди победителей конкурса — аспиранты БИ, ФТФ, ММФ, ИИК, ИПМКН, РФФ, ФИПН, ФП, ФФ, ФилФ, ХФ и ИЭМ. Размер гранта составляет миллион двести тысяч рублей на два года. Из средств гранта в обязательном порядке назначается зарплата аспиранту — не менее 25 тысяч рублей в месяц, а также выделяются средства на командировки и покупку расходных материалов.

"Это новый конкурс от РФФИ, он пришел на замену ранее проводившимся конкурсам поддержки молодых учёных. Особенность его в том, что конкурс направлен на поддержку исследований аспирантов, на создание им условий для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук", — поясняет Юлия Сметанова, заместитель начальника Молодёжного центра ТГУ.

Подать заявку на грант могли аспиранты второго года обучения. Грант выплачивается в течение двух лет (до конца периода обучения в аспирантуре), затем в течение года после окончания второго этапа проекта диссертация должна быть принята к защите диссертационным советом.

"Конкурс выстроен так, что даже просто участие уже является помощью для аспирантов. Чтобы податься на грант, им нужно структурировать свою научную работу, а на 2 курсе это ещё не является обязательным для них требованием. Но чем раньше молодые учёные займутся этим, тем больше вероятность своевременной защиты диссертации", — добавляет Юлия Сметанова.

Как отмечают в РФФИ, задача конкурса — не только создать молодым учёным-аспирантам условия для подготовки кандидатских диссертаций и содействовать в трудоустройстве и закреплении молодых учёных в российских научных организациях.

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