Ночью томичей ждут заморозки

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В ночь на четверг, 29 августа, в Томской области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

"В регионе при прояснениях ожидаются заморозки до -1°С", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Томске завтра прогнозируют переменную облачность без осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +5…+7 °С, днем +20...+22 °С.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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