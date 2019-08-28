Десять гастро-стартапов примут участие в томском фестивале «ЕСТЬ!»

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В пятницу и субботу, 30 и 31 августа, на площадке перед ТРЦ «Изумрудный город» пройдёт фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!». В нём, помимо всего прочего, примут участие и десять кулинарных стартапов. Найти их можно будет на фудкорте — узнать стартап поможет отметка на вывеске «При поддержке фонда развития бизнеса».

«Стартапы, которые будут на фестивале — это ребята, получившие уникальную возможность опробовать свою бизнес-идею практически без затрат, показать её как простым людям, так и возможным спонсорам. Проверить жизнеспособность, так сказать, перед выходом на большой рынок», — рассказывает Юлия Борисова, представитель оркомитета фестиваля.

Полный список участников включает в себя мексиканский бар и тако от Романа Резяпова, кофейню и оранжерею «Теплица», американские пончики Олега Саратовкина, декор из полимерной глины от Василисы, кондитерскую полезных десертов Натальи Новиковой, шопперы и фруктовки Econix, кафе русской кухни «Грядкин», новосибирское заведение «МоиМанты», обжарщиков кофе «cause_love_coffee» и тайный стартап, узнать о котором можно будет только посетив сам фестиваль.

«Для отбора участников мы запустили конкурс в Инстаграме: нужно было предоставить видео, с рассказом о себе и своей бизнес-идее. По его итогам мы отобрали наиболее понравившиеся заявки и определили будущую десятку участников фестиваля», — поясняет Юлия Борисова.

«ЕСТЬ!» — первый фестиваль городских ресторанов в Томске. Он соберет шеф-поваров самых интересных заведений города, чтобы томичи могли познакомиться с местной кухней, заглянуть за ее кулисы, узнать секреты мастеров и научиться чему-то самим на мастер-классах от профессионалов. Вход на фестиваль свободный. Организаторы ожидают, что за сутки его посетят порядка 10 000 человек.

Фестиваль «ЕСТЬ!» в Томске проходит при поддержке профессионального ресторанного альянса РЕАЛ, объединившего более 5000 рестораторов со всей России.

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