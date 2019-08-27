В Томской области сторож нефтебазы продал более 1 тыс. литров бензина

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сторож нефтебазы в Чаинском районе подозревается в присвоении имущества, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, мужчина, работая в должности сторожа и заправщика на нефтебазе, растратил вверенное ему имущество. Он продал находящиеся у него на подотчетности 1300 литров бензина АИ-92. При этом он заработал более 60 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.

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