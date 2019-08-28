Прокуратура попросила приговорить к условному сроку обвиняемого в коррупции экс-главу томского МВД

28 августа 2019 / Томский Обзор

Прокуратура Томской области в ходе судебных прений попросила суд приговорить к условному сроку бывшего главу регионального управления МВД Игоря Митрофанова, которого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Ленинский районный суд.

«В ходе прений сторона обвинения запросила условный срок для подсудимого. В среду выступает сторона защиты», — сказал представитель суда.

При этом он не уточнил, какой именно условный срок запросила прокуратура для Митрофанова.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что сторона обвинения попросила суд приговорить бывшего полицейского к 8 годам заключения условно.

Митрофанову инкриминируют ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере), ч.1 ст.285, ч.1 ст.159.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, полицейский с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от предпринимателя взятку в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости на общую сумму более 2 млн рублей его близким родственникам и знакомому за общее покровительство и попустительство по службе, а также незаконные действия и бездействие.

Кроме того, с августа 2014 года по 2016 год Митрофанов не проверил информацию о незаконных действиях подчиненного, связанных с вымогательством взятки у предпринимателя, а также о возможной незаконной банковской деятельности предпринимателя.

В марте 2017 года Митрофанов предоставил в УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера, в результате чего ему начислили пенсию с переплатой около 200 тыс. рублей.

В настоящее время он находится под домашним арестом, в суде свою вину не признает.

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