Томичей приглашают принять участие в новом проекте Томского краеведческого музея «Наш город+»

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2019 // Фото: Vk.com/tomskmuseum

В пятницу, 30 августа, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова стартует четырехдневная лаборатория «Наш город+».

Как сообщают организаторы, основная цель лаборатории — с помощью музейных и театральных средств создать качественную площадку для осмысления и воплощения актуальных вопросов будущего города Томска.

В программе: семинары, вебинары, мастер-классы от специалистов форматов форум-театра, профессионалов документального и иммерсивного театра. Желающим участвовать предлагается на выбор несколько ролей. Актёры в группах по 12 человек займутся постановкой спектаклей под руководством профессионального режиссера, зрителям предложат участие в дискуссиях и практикумах, а волонтёры помогут с организацией. Выбрать свою роль и ознакомиться с условиями участия можно здесь.

Среди спикеров и участников проекта — Татьяна Назаренко, Иван Лапин, Мария Колосова, Ирина Лядова, Сергей Каменский, Святослав Перехожев, Алина Соколова, Алёна Шафер.

Подробности о мероприятии и его программе доступны на сайте проекта. Проект реализуется при поддержке «СИБУР» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

Тэги/темы: