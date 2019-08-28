Томичей приглашают принять участие в новом проекте Томского краеведческого музея «Наш город+»
В пятницу, 30 августа, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова стартует четырехдневная лаборатория «Наш город+».
Как сообщают организаторы, основная цель лаборатории — с помощью музейных и театральных средств создать качественную площадку для осмысления и воплощения актуальных вопросов будущего города Томска.
В программе: семинары, вебинары, мастер-классы от специалистов форматов форум-театра, профессионалов документального и иммерсивного театра. Желающим участвовать предлагается на выбор несколько ролей. Актёры в группах по 12 человек займутся постановкой спектаклей под руководством профессионального режиссера, зрителям предложат участие в дискуссиях и практикумах, а волонтёры помогут с организацией. Выбрать свою роль и ознакомиться с условиями участия можно здесь.
Среди спикеров и участников проекта — Татьяна Назаренко, Иван Лапин, Мария Колосова, Ирина Лядова, Сергей Каменский, Святослав Перехожев, Алина Соколова, Алёна Шафер.
Подробности о мероприятии и его программе доступны на сайте проекта. Проект реализуется при поддержке «СИБУР» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».