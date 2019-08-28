Томское «Спецавтохозяйство» получит 110 млн рублей субсидии на покрытие долгов от предыдущей деятельности

28 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Депутаты Думы Томска на заседании во вторник внесли изменения в бюджет на 2019 год, согласно которым муниципальное «Спецавтохозяйство» (САХ, региональный оператор по работе с коммунальными отходами) получит субсидию в размере 110 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Необходимость увеличения уставного капитала компании связана с обращением предприятия и сложившейся на 1 июля 2019 года кредиторской задолженностью в сумме 150 млн рублей. Чтобы не остановить предприятие, мы вынуждены так сделать», — сообщила заместитель мэра Томска Ирина Ярцева, выступая на заседании думы.

Так, из бюджета города в 2019 году предприятие получит 82,114 млн рублей на обеспечение затрат в связи с уставной деятельностью и 27,898 млн рублей — на оплату выполненных работ по содержанию автодорог и инженерных сооружений.

Средства выделены за счет перераспределения свободного остатка по расходам на обслуживание муниципального долга города, отмечается в материалах думы.

Заместитель председателя думы Томска Кирилл Новожилов пояснил депутатам, что долг сложился в период деятельности предприятия, когда оно отвечало за содержание дорог и вывоз мусора. Теперь же, когда САХ выбран региональным оператором по обращению с твердыми отходами, этот долг необходимо погасить, чтобы он не влиял на деятельность обновленного предприятия.

«(Субсидия нужна — ИФ) чтобы САХ очистить от долгов, поскольку оно теперь занимается мусорной реформой. С „чистого“ предприятия проще спрашивать, следить за его деятельностью, потому что при наличии убытка предприятие не сможет „прикрыться“ старыми долгами», — сказал Новожилов.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», САХ зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 6 августа предприятием руководит Евгений Жигайлов. В 2018 году выручка предприятия составила 908,4 млн рублей, чистая прибыль — 151 тыс. рублей, на конец года кредиторская задолженность составляла 104 млн рублей.

САХ ранее занималось содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре. Кроме того предприятие в 2015–2017 годах получило 91,5% средств от госконтрактов на ремонт дорог в Томске. С 1 июля 2019 года компания выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами.

Тэги/темы: