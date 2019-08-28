18+
18+

Томское «Спецавтохозяйство» получит 110 млн рублей субсидии на покрытие долгов от предыдущей деятельности

ЖКХ, Томские новости, сах субсидии городское хозяйство предприятие мусорная реформа Томское «Спецавтохозяйство» получит 110 млн рублей субсидии на покрытие долгов от предыдущей деятельности

Депутаты Думы Томска на заседании во вторник внесли изменения в бюджет на 2019 год, согласно которым муниципальное «Спецавтохозяйство» (САХ, региональный оператор по работе с коммунальными отходами) получит субсидию в размере 110 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Необходимость увеличения уставного капитала компании связана с обращением предприятия и сложившейся на 1 июля 2019 года кредиторской задолженностью в сумме 150 млн рублей. Чтобы не остановить предприятие, мы вынуждены так сделать», — сообщила заместитель мэра Томска Ирина Ярцева, выступая на заседании думы.

Так, из бюджета города в 2019 году предприятие получит 82,114 млн рублей на обеспечение затрат в связи с уставной деятельностью и 27,898 млн рублей — на оплату выполненных работ по содержанию автодорог и инженерных сооружений.

Средства выделены за счет перераспределения свободного остатка по расходам на обслуживание муниципального долга города, отмечается в материалах думы.

Заместитель председателя думы Томска Кирилл Новожилов пояснил депутатам, что долг сложился в период деятельности предприятия, когда оно отвечало за содержание дорог и вывоз мусора. Теперь же, когда САХ выбран региональным оператором по обращению с твердыми отходами, этот долг необходимо погасить, чтобы он не влиял на деятельность обновленного предприятия.

«(Субсидия нужна — ИФ) чтобы САХ очистить от долгов, поскольку оно теперь занимается мусорной реформой. С „чистого“ предприятия проще спрашивать, следить за его деятельностью, потому что при наличии убытка предприятие не сможет „прикрыться“ старыми долгами», — сказал Новожилов.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», САХ зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 6 августа предприятием руководит Евгений Жигайлов. В 2018 году выручка предприятия составила 908,4 млн рублей, чистая прибыль — 151 тыс. рублей, на конец года кредиторская задолженность составляла 104 млн рублей.

САХ ранее занималось содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре. Кроме того предприятие в 2015–2017 годах получило 91,5% средств от госконтрактов на ремонт дорог в Томске. С 1 июля 2019 года компания выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами.

Тэги/темы: