Несколько домов пострадали от пожара в томском поселке (ФОТО)

28 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 27 августа, в Томске в пос.Каштак произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17.25. К приезду пожарных горели крыши двух частных домов и надворные постройки. Возгорание удалось ликвидировать к 18.05.

В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши 2-этажного кирпичного жилого дома 8х10 м., обгорели стены внутри балкона. Частично обгорела деревянная обрешетка крыши брусовой бани 6х4 м и шлакоблочного гаража 6х3 м. Также от огня пострадалди стены брусового жилого дома с мансардным этажом 6х8 м и веранды 2х6 м. Частично обгорела деревянная обрешетка крыши дома, частично обгорели и закоптились стены мансардного этажа. Кроме того, обгорела деревянная обрешетка крыши 1-этажного брусового жилого дома 5х8 м., сгорели дощатая веранда 5х1,5 м., брусовая баня 3х4 м., крытый двор 4х4 м.

Во время ликвидации возгорания в крытом дворе взорвались 4 газовых баллона, еще 3 пожарным удалось вынести. Общая площадь пожара составила 248 кв.м. На месте работали 7 единиц техники и 28 человек.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области



Тэги/темы: