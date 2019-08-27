Томская область — первая в Сибири по урожайности зерновых

27 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

К сегодняшнему дню, 27 августа, в Томской области убрано 23,6% посевов зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 27,6 центнера с гектара, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«По сравнению с 2018 годом, уборочная кампания в регионе проходит быстрее. Аграрии уже намолотили 105 тысяч тонн зерна, — сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. — По темпам уборки Томская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе, уступая всего 2-3 процента Алтайскому краю».

В хозяйствах региона также продолжается уборка картофеля и технических культур: урожай картофеля убран с 48 га, льна-долгунца — с 625 га.

Озимыми культурами засеяно 5261 га, подготовка зяби выполнена на площади 19640 га.

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