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Лучшую работу на томском «Празднике топора» сделали воронежские мастера (ФОТО)

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Лучшую скульптуру на «Празднике топора» сделали мастера из Воронежской области
В минувшее воскресенье, 25 августа, завершился томский «Праздник топора». Лучшей работой конкурса «Деревянное мастерство» в номинации «Парковая скульптура» стала «Божья коровка». Также награды получили гончары, керамисты, берестянщики и кузнецы.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в номинации «Резчики по дереву» жюри назвало лучшей работу «Берегиня» супругов Сергея и Галины Морозовых из Архангельской области. В номинации «Архитектурный объект. Бригады» победила команда «Рожденные в СССР» (Кирилл Баир, Перанди Райво, Сергей Назаров, Луис Ят, Николай Мантлер), сделавшая беседку «Не ходите дети в Африку гулять». В индивидуальной номинации первое место заняли Андрей Басарев и Евгений Касаткин (Кемеровская область) с «Лесной беседкой».

В конкурсе кузнецов победителем в номинации «Парковая скульптура» признан Александр Сушников (Санкт-Петербург), представивший «Пандору». В номинации «Малая архитектурная форма» первое место у Тимофея Силича из Пскова — автора скамьи «Бык».

Среди участников конкурса «Берестяной хоровод» лучшими стали Александр Римарчук из Красноярска (номинация «Сохранение народных традиций в берестяном ремесле») и Ирина Николаева из Кемерова («Оригинальность авторского замысла»). «Приз зрительских симпатий» получил новосибирец Виктор Маздоров.

У керамистов первое место среди женщин заняла Алена Романцова (Кемеровская область), среди мужчин — Егор Дворянцев (Красноярск). В номинации «Ручная лепка» победителем стал Антон Тихоновец из Беларуси.

Награды мастерам вручил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Фото: Рубин Гайнутдинов

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