«Газпромнефть-Восток» поддержал создание арт-тропы в Михайловской роще

27 августа 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» «Газпромнефть-Востока» в одном из центральных районов Томска будет создана уникальная арт-тропа. Поддержанный предприятием проект «Душа дерева» позволит горожанам внести собственный вклад в сохранение Михайловской рощи и создать свою картину на поврежденных стволах деревьев в любимом месте прогулок томичей.

По словам автора проекта Ольги Козулиной, рисунки не только придадут эстетический характер природному парку, но и спасут деревья от преждевременной гибели.

"В Михайловской роще близко залегают грунтовые воды. Из-за большого количества воды ткани деревьев зимой лопаются. Я как биолог могу сказать, что если у дерева с поврежденной оголенной корой закрыть это место масляной краской, мы предотвратим появление у него гнили. Также это является защитой от различных жуков", – пояснила Ольга Козулина.

На средства гранта «Родных городов» уже закуплена краска, которая послужит базовым фоном для создания картин на стволах пораженных деревьев, а также лак для финального покрытия и растворители. Из-за сильных морозов разрыв коры может быть значительным, что потребует дополнительного расхода краски.

Томичи, желающие оставить свой художественный след в Михайловской роще, могут выбрать понравившееся им дерево. Затем организаторы проекта запишут его координаты на каждого художника. Согласование конкретного дерева необходимо для того, чтобы объекты не были расположены хаотично. Каждое дерево будет занесено на карту, и в итоге получится выставка под открытым небом на определенной тропе.

Интерес к созданию арт-тропы уже проявляют студенты-дизайнеры томских вузов, а также учащиеся школ искусств. Так, по словам семиклассницы Софьи Нагорной, она вместе с мамой уже выбрала дерево и определилась с композицией, которую на нем нарисует.

"Мне сразу понравилась идея рисовать на дереве. Во-первых, на воздухе, во-вторых, место с поврежденной корой напоминает мне холст, на котором можно написать задуманный образ. Мы с мамой выбрали березу, на которой я нарисую золотую рыбку из сказки Александра Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке". Еще меня здесь научили определять координаты нужного объекта с помощью своего смартфона", – поделилась юная томичка.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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