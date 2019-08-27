Почти 40 томских заведений предложат свои лучшие блюда на фестивале «ЕСТЬ!»

27 августа 2019 / Томский Обзор

В пятницу и субботу, 30 и 31 августа, на площадке перед ТРЦ «Изумрудный город» пройдёт фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!». Оба этих дня посетителей фестиваля на фудкорте своими блюдами будут радовать популярные в Томске рестораны, кондитерские, бары и кофейни.

«Заведения не будут работать по большому меню: от пяти до десяти позиций, плюс напитки, — рассказывает Оксана Берёзина, один из организаторов, — нам нужно чтобы всё готовилось быстро, и не возникали очереди».

Среди заявленных участников — кондитерская Torta, «Хорошая кухня», бары Meet Up и Про Крафт, гриль-бар «Харди-Гарди», рестораны «Кухтерин», TWO CHEFS, «Мюнхен», «Инжир», «Панда», E`Italy, ресторан-бар «Снегири», InVino, бургерная #REBRO, кофейни «Эндорфин», «Буланже», «Снегири», кондитерская XO Bakery, пекарня-кондитерская «Schmidt», «Господин Нахлебник», кафе вьетнамской кухни «Ван Во» и другие. Также на фестивале будет работать известная новосибирская кофейная сеть «Академия кофе». Организаторы ожидают проходимость в 10 тысяч человек в сутки.

«Новинок или сюрпризов не будет: участники фуд-корта будут готовить то, что у них уже есть в меню, чтобы посетители в будущем могли прийти в их заведение, и попробовать то, что у них есть уже с полным сервисом», — подчёркивает Берёзина.

«ЕСТЬ!» — первый гастрономический фестиваль в Сибири, целью которого, согласно официальной странице мероприятия в Инстраграме, является возможность «собрать шеф-поваров самых интересных заведений города, чтобы Томичи могли познакомиться с ними, заглянуть за кулисы кухни, узнать самые секретные секреты Мастеров, а также чему-то у них научиться и выйти в мир с новыми навыками». Вход на фестиваль свободный.

Фестиваль в Томске проходит при поддержке профессионального ресторанного альянса РЕАЛ, объединившего более 5000 рестораторов со всей России.

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