В Томске КамАЗ сбил пожилую женщину

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 27 августа, в Томске под колеса КамАЗа попала 63-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20 на ул.5-й Армии, 1. По предварительным данным, водитель грузовика сбил женщину при повороте налево. Пешеход в момент ДТП переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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