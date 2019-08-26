Томичей приглашают присоединиться к благотворительной акции «Дети — цветы жизни»

26 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Фонд им.Алены Петровой

В свете приближающегося первого сентября, Детский фонд имени Алены Петровой запустил акцию под названием «Дети - цветы жизни». В ее рамках ученикам из одного класса и их родителям предлагают договориться, чтобы общими усилиями подготовить один букет в подарок педагогу на первое сентября, а сэкономленные на цветах деньги — перевести в фонд для помощи нуждающимся детям с онкологическими заболеваниями.

«Идея акции появилась два года назад, когда одна из учительниц Томска, узнав об акции благотворительного фонда Вера «Дети вместо цветов», связалась с нами, и спросила, почему в нашем в городе нет ничего похожего. После каждого первого сентября у неё оставалось множество цветов, но домой она могла забрать всего несколько букетов. Остальные приходилось выбрасывать. В тот же год мы провели, можно сказать, пробный запуск, всего с несколькими классами. А год спустя, в 2018, это стало полноценной акцией, в которой участвовало 95 классов», — рассказывают организаторы.

Сэкономленные на цветах средства предлагается перевести через сайт Фонда, выбрав пункт «Сбор на проект: Благотворительная акция “Дети - цветы жизни”». Также можно позвонить по телефону 22-72-92 и курьер заберет запечатанный конверт.

Всем классам, которые будут организованно участвовать в акции, организаторы готовы предоставить воздушные шарики с логотипом Фонда. Подробности о условиях получения шариков и местах их выдачи можно найти на странице акции.

Акция «Дети — цветы жизни» проходит в Томске уже в третий раз. По итогам акции в прошлом году организаторам удалось собрать 831 тыс. рублей. Полученные средства направили в реабилитационный центр «Алёнка», что помогло пройти реабилитацию 45 семьям.

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