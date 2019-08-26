Велосипедист попал под КамАЗ на трассе Томск-Аэропорт

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Вчера вечером, 25 августа, в на трассе Томск-Аэропорт произошло ДТП, в результате которого пострадал 50-летний велосипедист.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел около 16.20 в районе д.Лоскутово. По предварительным данным, грузовик сбил мужчину, который двигался в попутном с автомобилем направлении.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован. Очевидцев происшествия просят звонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

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