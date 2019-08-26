Томич заплатил более 110 тыс. алиментов за день до изъятия «Газели»

26 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске томич выплатил долг по алиментам, чтобы не потерять автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В счет погашения долга по алиментам в 118 тыс. рублей поступала часть заработной платы отца ребенка, на которую судебный пристав обратила взыскание. Тем не менее до полного погашения долга было еще далеко, поэтому был наложен арест на автомобиль должника - ГАЗ-3302. "Газель" оставили на ответственное хранение владельцу без права пользования. Поскольку гражданин не оплатил долг в предусмотренный законом срок, машину передали на оценку, где была определена ее начальная продажная стоимость – 111 тыс. рублей.

Автомобиль оставалось изъять для передачи на реализацию, однако ситуация изменилась сразу после того, как пристав потребовала предоставить для этих целей имущество. Как только должник понял, что больше не увидит свою машину, перечислил на депозитный счет отдела остаток задолженности по алиментам и стоимость процедуры оценки – в общей сложности 115 тыс. рублей. Свое решение он объяснил тем, что намерен отремонтировать транспорт и заняться грузоперевозками, используя его как дополнительный источник дохода.

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