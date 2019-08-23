Вечером в Томске изменится схема движения автобуса №29

23 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Сегодня вечером, 23 августа, в Томске временно изменится схема движения автобусов маршрута №29, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения будут действовать с 21.00 сегодняшнего дня до 6.00 Воскресенья, 25 августа. В это время ресурсоснабжающая организация займется восстановлением горячего водоснабжения на тепломагистрали № 2н будут. Временно автобусы будут следовать по схеме:

от пл. Ленина: пр. Ленина – ул. Московский тракт – далее по маршруту;

к пл. Ленина: ул. Московский тракт - пр. Ленина – далее по маршруту.

По этой же причине будет затруднено движение автомобилей по ул. А. Беленца на участке от пр. Ленина до ул. Источной.

Также в это время ограничат движение автомобилей по ул. Елизаровых на участке от кольцевого пересечения пр. Фрунзе и ул. Елизаровых в сторону ул. Балтийской. Здесь также будет работать бригада теплоэнергетиков.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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