В День томича в центре Томска ограничат движение (СХЕМА)
На время празднования Дня томича и в его преддверии ограничат движение транспорта в центральной части Томска.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 18.30 6 сентября до 23.55 7 сентября движение автомобилей будет приостановлено в пер. Спортивном от пр. Ленина до ул. Советской и по ул. Гагарина на участке от пр. Фрунзе до пл. Новособорной, 26.
Автомобили не смогут проехать 7 сентября с 7.00 до 22.00 часов по следующим участкам:
- пр. Ленина на отрезке от пр. Фрунзе до пр. Кирова,
- в пер. Спортивном (от ул. Советской до пр. Фрунзе),
- по ул. Московский тракт (от ул. Источной, 42 до пр. Ленина),
- по ул. Советской (от пр. Фрунзе до ул. Герцена с сохранением движения электротранспорта),
- по ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Советской),
- по ул. Карташова ( от пр. Ленина до ул. Советской).
В этот же день с 7.00 до 13.00 движение транспорта ограничат по:
- ул. Бакунина (от здания по ул. Бакунина, 7 до ул. Обруб),
- в пер. Нахановича (от дома в пер. Нахановича, 4 до пр. Ленина),
- по ул. Набережная реки Томи (от пр. Ленина до пл. Ленина),
- по ул. К. Маркса (от пер. Кооперативный до ул. Набережная реки Томи).
Также в первый день празднования Дня Томича, с 11.00 до 13.30, движение автомобилей приостановят в:
- районе пл. Ленина на участке от ул. Р. Люксембург до пр. Ленина,
- по пр. Ленина (от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе),
- в пер. Батенькова (от пр. Ленина до пересечения ул. Набережная реки Ушайки и пер. Батенькова),
- в пер. Нахановича (от пр. Ленина до ул. Гагарина),
- по ул. А. Беленца (от пр. Ленина, 72-74 до ул. Гагарина),
- по ул. Трифонова на пересечении с пр. Ленина, по пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина).
Длительное ограничение движения будет обеспечено с 7.00 до 23.00 по автомобильной дороге на участке от поворота с ул. Нахимова к СК «Победы» (ул. Нахимова, 1), от этого же здания до нижней террасы Лагерного сада, и на участке от ул. 19-й Гв. Дивизии от дома № 27 к нижней террасе Лагерного сада. Кроме того, парковка автомобилей будет запрещена по обеим сторонам ул. Герцена (от ул. Советской до ул. Кузнецова) с 7.00 до 22.00 7 сентября.
В воскресенье, 8 сентября, с 7.00 до 19.00 движение транспорта приостановят по ул. Дзержинского (от пер. Нечевского до ул. Карташов), по ул. Герцена (от ул. Красноармейской до ул. Тверской). С 7.00 до 15.00 - по ул. Дзержинского от ул. Карташова до пр. Кирова, по ул. Карташова от ул. Красноармейской до ул. Тверская.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
Иллюстрация: пресс-служба мэрии