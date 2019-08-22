Мужчина с полуторагодовалым ребенком попал под колеса иномарки в Томске
23 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 22 августа, в Томске произошло ДТП с участием мужчины с ребенком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 7.20 на ул.Трудовой, 17. По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota Corolla Spacio сбил 32-летнего мужчину с полуторагодовалым сыном на руках. Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходы травмированы.
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