В Томске задержали грабителя, напавшего на 93-летнюю женщину

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в ограблении, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, днем, находясь в квартире по ул.Беринга, 31-летний подозреваемый открыто, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, похитил деньги у женщины 1926 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Теперь ранее судимому мужчине грози до семи лет тюрьмы.

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