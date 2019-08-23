В День томича в Томске выступят Александр Маршал и Мари Краймбрери

23 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В День томича, 7 сентября, на сцене центральных городских площадок – на площади Ново-Соборной и в Лагерном саду состоятся выступления популярных российских звезд.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 13.00 до 19.00 праздничная программа начнется на сцене Новособорной площади, которая начнется с выступлений творческих коллективов города и ВУЗов. В 16.30 концерт продолжится выступлением известной российской музыкальной группы - ВИА «Ариэль». С 18.00-19.00 популярные песни исполнит шоу-группа «Доктор Ватсон».

Вечернюю программу праздника на площадке в Лагерном саду в 19.30 откроет томская кавер-группа «СНОК», после чего концерт продолжится выступлением российской поп-певицы Мари Краймбрери. В завершение праздника томичи смогут послушать песни в исполнении популярного российского музыканта Александра Маршала.

В 22.45 концерт известных артистов завершится праздничным фейерверком. Подробнее о праздновании Дня Томича можно узнать здесь.

Тэги/темы: