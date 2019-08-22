Экс-спикера думы Томска Чуприна, обвиняемого в обмане дольщиков, отпустили из-под домашнего ареста

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Бывшему председателю городской думы Томска Александру Чуприну, обвиняемому в злоупотреблении доверием, изменили меру пресечения с домашнего ареста на более мягкую, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«В настоящее время мера пресечения у обвиняемого — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

В феврале 2019 года суд избирал Чуприну меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следственные органы инкриминируют ему обман дольщиков во время руководства строительной компанией «Риэлтстрой-НЭБ» в 1997–2007 годах. В отношении бывшего депутата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Чуприн был депутатом думы Томска в 2005–2015 годах, спикером — в 2007–2010 годы.

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