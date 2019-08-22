Юбилейный косплей-фестиваль Siberia Otaku Saiten (ФОТО)

22 августа 2019 / Томский Обзор

Фестиваль традиционной и современной восточной культуры «Siberia Otaku Saiten» состоялся в минувшие выходные, 17-18 августа в Новосибирске, во Дворце культуры железнодорожников.

В этом году SOS собрал более 1500 любителей кино, аниме, манги, комиксов и видеоигр со всей Сибири — Новосибирска, Томска, Кемерова и всего Кузбасса, Алтая, Красноярска, Омска.

На фестивале прошел конкурс одиночного, парного и группового косплей-дефиле, конкурс сценических постановок, cover dance, караоке, game-чемпионата, конкурс фанарта, косплей-фотографий и AMV (anime music video) – любительского музыкального видеоклипа, созданного с использованием фрагментов из аниме. Также впервые в этом году на SOS прошла «Аллея авторов», где молодые сибирские художники выставили свои работы.

В холлах ДК проходили тематические выставки и квесты, лекции и мастер-классы, а также ярмарка geek-товаров, где каждый мог найти то, о чем он мечтал — новый комикс, шарф Гриффиндора и многое другое.

В этом году на фестиваль приехали гости из Санкт-Петербурга, Кирова и Франции. Художница комиксов и иллюстратор Юлия Тар из Санкт-Петербурга была членом жюри фанарта. Профессиональные косплееры Надежда Лунная из Кирова и Aokiji из Франции, город Марсель, вошли в состав жюри конкурса дефиле.

«Фестиваль действительно юбилейный. За 15 лет мы росли, менялись, пробовали новое. Со стороны организатора могу сказать, что стабильно расширяется география — к нам едут люди из разных городов, потому что знают и любят. Каждый год мы стараемся привносить что-то новое — ярмарку, игровые чемпионаты, в этом году впервые на SOS прошла "Аллея авторов". Всегда очень приятно показывать нашим гостям еще больше интересного и крутого», — рассказала один из организаторов фестиваля Анна Попова.

«На фестивале мне всегда нравится k-pop, потому что это очень сильный уровень, на сцене звери просто. Косплей тоже на хорошем уровне, на SOS можно привезти не самый сложный костюм, но самый любимый, обычно с ними много связано. Отличительная особенность фестиваля — большая часть зрителей ходят в костюмах, они делают это «для души». Также нравится, что на SOS всегда хорошее большое помещение, есть куда пойти», — рассказала зрительница Юлия Филиппова, приехавшая на фестиваль из Железногорска.

«Я очень долго подхожу к выбору персонажа, мне нужно время все обдумать. У меня выходят один-два образа в год. Основной критерий по выбору персонажа — будет мне интересно с ним выступить или нет. На сцену впервые вышла в 2013 году на SOS в общей массовке, играла служанку Дейенерис, «дослужилась» так скажем», — рассказала томичка Надежда Гольдина (косплей на Дейенерис Таргариен).

Косплей (costume play в пер. костюмированная игра или игровое перевоплощение) — это переодевание в костюм любого персонажа с повторением характерного для него поведения и речи.

Текст, фото: Анна Захарова

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