Исполнителем проекта «Информационная инфраструктура» в Томской области выступит «Ростелеком»

22 августа 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выиграл аукцион Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к интернету социально значимых объектов Томской области. Работы будут выполнены в рамках проекта «Информационная инфраструктура» по федеральной программе «Цифровая экономика».

Первый этап работ начнется уже в этом году, срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 668 соцобъектов, среди которых — школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, избирательные комиссии и подразделения МЧС. Для этого оператор построит порядка 1200 километров волоконно-оптических линий связи.

«Томская область имеет сложную географию, и обеспечить одинаковые технические условия по доступу в интернет на всей территории региона — непростая задача. Нам предстоит проложить оптику до 73 населенных пунктов, которые удалены от районных центров. Уверен, что опыт компании в реализации масштабных проектов позволит нам исполнить поручение правительства в срок и с должным качеством», — обозначил задачу директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«С приходом скоростного интернета в отдаленные населенные пункты Томская область продолжит развивать на территориях телемедицину, онлайн-образование, предоставление госуслуг в электронном виде и другие социально значимые проекты. Ключевыми приоритетами для нас являются развитие человеческого потенциала и повышение уровня комфорта жизни граждан», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Тэги/темы: