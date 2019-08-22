В Томске открылся Сквер любви с «Эфелевой башней» и «пирамидой Хеопса» (ФОТО)

22 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томичей и гостей города приглашают познакомиться с новым интересным местом для отдыха в Томске. Сквер любви — это новое арт-пространство, расположенное на ул. Источная 53, сообщает пресс-служба мэрии.

Малые архитектурные формы в виде Эйфелевой башни, пирамиды Хеопса, памятника Ромео и Джульетте, скамьи влюбленных делают пространство новой достопримечательностью на туристско-пешеходном маршруте по Татарской слободе. Организаторы проекта основным назначением проекта считают проведения выездных регистраций, свадеб, церемоний. Сквер красиво украшен цветочными композициями, коваными беседками и оригинальной подсветкой. Новое общественное пространство создано на средства предпринимателя, руководителя гостиницы Art-Plaza, при содействии Туристского информационного центра Томска.

Напомним, что в прошлом году при строительстве отеля собственник земельного участка на ул. Московский тракт, 12 благоустроил территорию возле озера. Здесь появились пешеходно — тропиночная сеть, наружное освещение, парковка и газон. Дополнительно на собственные средства владелец здания привел в порядок 2500 кв.м. прилегающей к его участку земли.

Фото: Серафима Кузина

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