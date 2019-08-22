Прибытие двух и вылет четырех рейсов из Томска задерживается из-за тумана

22 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мапия Аникина

Туман стал причиной задержки прибытия двух авиарейсов в аэропорт Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную воздушной гавани.

Так, задерживается прибытие рейсов У6 11 «Уральских авиалиний» из Москвы и РГ 823 «РусЛайн» из Екатеринбурга. Кроме того, с опозданием приземлились рейсы 811 «S7», ДР 463 «Победы» и SU 1530 «Аэрофлота» из Москвы.

Соответственно задерживается и вылет рейсов в Москву У6 12, 812, SU 1531, а также РГ 824 до Екатеринбурга. Рейс «Победы» до Москвы вылетел с задержкой.

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