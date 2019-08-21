В Томске пройдет выставка-лекторий «Как спасти женщин в России»

21 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В следующую субботу, 31 августа, в Томске в Первом музее славянской мифологии (ул.Загорная, 12) пройдет выставка-лекторий «Как спасти женщин в России», сообщают организаторы.

«Ежегодно в России тысячи женщин страдают от домашнего насилия, болезней или нарушения собственных прав. И самое страшное в том, что найти помощь не так просто: либо общество тебя же и обвиняет в собственных бедах, либо просто не хватает информации. Именно поэтому мы — группа активисток — решили создать мероприятие, чтобы помочь женщинам быстрее находить выход из кризисных ситуаций. Мы собрали лекторов со всей России с самой актуальной информацией», — говорится в сообщении.

Среди выступающих — специалистки центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» (Москва) и центра «Женский голос» (Томск), проекта о медицине и здоровье «Открытая среда», журналистка портала «Такие дела» Виктория Головинская и независимые эксперты.

Участники мероприятия будут говорить:

О культуре насилия: как понять, что бьет значит бьет и ты в этом не виновата?

Где государство? О чем нам говорят законодательство и работа полиции?

Кто и как помогает жертвам насилия в Томске и по всей стране?

Как отстоять свои права в суде?

Что делать, если партнёр использует психологическое или физическое насилие?

Почему женщины-мигрантки самая уязвимая группа на территории РФ?

Как домашнее насилие может повлиять на будущее наших детей?

Как распознать и справиться с раком груди?

Кроме того, в рамках мероприятия можно посмотреть на работы дизайнера Ольги Макиенко, вдохновленные историями женщин, переживших домашнее насилие и сумевших об этом рассказать. Кроме того, к началу мероприятия будет представлена и онлайн-версия выставки, чтобы каждый смог в любое время познакомиться с историями героинь.

Выставка-лекторий пройдет с 13.00 до 19.30. Гостей ждут два кофе-брейка. Следить за новостями мероприятия можно в группах ВКонтакте, Facebook и Instagram.

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