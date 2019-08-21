Больницам Томска выделят 60 миллионов рублей на оборудование и обучение медиков

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

В 2019 году на покупку и ремонт медтехники в больницах, а также повышение квалификации медработников из средств Томского фонда ОМС направят 60 миллионов. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Директор Томского фонда ОМС Алексей Рудко уточнил, что большая часть денег (свыше 50 млн рублей) пойдет на закупку оборудования.

«В частности, в областной перинатальный центр до конца 2019 года поступят аппараты искусственной вентиляции легких, неонатальный инкубатор и реанимационная система для новорожденных, в 4-й роддом Томска — наркозно-дыхательный аппарат. Томская горбольница №3 и Больница скорой медицинской помощи №2 уже обновили часть своего оборудования», — сообщил Алексей Рудко.

Он уточнил, что повышение квалификации за счет этого же транша пройдут 216 медиков городских и районных больниц, детских и взрослых поликлиник. На эти цели фонд направит 1,3 млн рублей.

За последние четыре года на приобретение и ремонт медицинского оборудования, обучение врачей и медперсонала из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС израсходовано более 160 млн рублей.

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