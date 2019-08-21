Томские ученые выяснили, почему три четверти стобалльников уезжают из Томска

Ученые Томского госуниверситета объяснили, почему более 20% всех томских выпускников и 75% стобалльников ежегодно уезжают поступать в вузы других регионов.

Как сообщает пресс-служба вуза, причина — в большом разрыве контрольных цифр приема (КЦП) в томских университетах с выбором предметов для сдачи ЕГЭ у школьников. Свои выводы и решения команда представила на образовательном интенсиве «Остров 10-22».

«По результатам ЕГЭ в среднем Томская область показывает результаты на 4 балла выше, чем по России, что является показателем качественного образования. Кроме того, за последние годы у нас увеличилось количество стобалльников по физике (в 2018 году было 3 человека, а в 2019 — 11), по химии (4 — в 2018 году и 17 — в 2019) и по информатике (4 — в 2018 году и 5 — в 2019). Однако при неизменном числе КЦП общее количество студентов в Томске уменьшается, более того, 75% стобалльников поступают в вузы других регионов», — рассказал заведующий университетской лабораторией наук о больших данных и проблемах общества Вячеслав Гойко.

Проанализировав открытые данные по набору, региональные информационные системы и социальные сети, учёные выявили разрыв между КЦП вузов и интересами самих школьников. Так, по данным 2018 года самые большие КЦП по томским вузам на физику — 2353. При этом физику сдают 1192 человека, треть из них не набирает проходной балл, и образуется огромная вакансия для иногородних студентов — более 1,5 тысячи бюджетных мест. С обществознанием ситуация обратная: в 2018 году этот предмет сдавали 2415 выпускников, а КЦП — всего 678, то есть 1737 человек либо учатся платно, либо уезжают из региона.

«Ежегодно в Томской области выпускаются более 5000 старшеклассников, из них 10% уезжает в Москву и Петербург, также уезжают в соседние Новосибирск и Красноярск, некоторые выбирают Краснодарский край. Если говорить о стобалльниках, то в 2018 году уехали 37 человек из 52, а в 2019 году 46 из 62. То есть 75% стобалльников уезжают из региона», — рассказал Вячеслав Гойко.

По мнению учёных, решением проблемы миграции должно стать усиление профориентации по физике, создание среды для вовлечения выпускников в сферы экономики будущего, использование потенциала соцсетей в рекрутинге и формирование индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с интересами выпускников.

«Для Томской области главная задача — удержание талантов для развития экономики региона, тем более у нас есть свои сильные вузы. Одно из решений — учитывать личностные особенности каждого ребенка при проведении профориентации, что сделает её более эффективной. Все это, в конечном итоге, поможет ребенку стать более успешным», — подчеркнул Вячеслав Гойко.

Еще одно из решений — более таргетированый рекрутинг абитуриентов. Решением этой задачи в ТГУ занимается команда под руководством Артёма Фещенко.

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