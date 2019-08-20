В сентябре в томских Зеленых горках у новой школы введут одностороннее движение

20 августа 2019 / Томский Обзор

С начала сентября вблизи школы по ул. Федоровского в Томске будет введено одностороннее движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет об ул. Архитекторов на участке от ул. А. Крячкова, 9 до пересечения с ул. К. Лыгина при движении от ул. А. Крячкова. Предполагается, что эта мера позволит обеспечить безопасность дорожного движения вблизи новой школы «Эврика-развитие».

Горожанам напоминают о необходимости следовать дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

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