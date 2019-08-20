В Томске завершается ремонт на Большой Подгорной

На улице Большой Подгорной в Томске впервые за несколько лет отремонтировали проезжую часть и пешеходную зону, обустроили «островки» безопасности. Ремонт проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

Проезжую часть обновили на участке от улицы Дальне-Ключевской до ул. Смирнова за 73 млн рублей. Здесь почти на 4 км уложен прочный щебеночно-мастичный асфальт, укреплены обочины, отрегулирована высота колодцев, выставлены бордюры. По окончанию работ здесь нанесли горизонтальную дорожную разметку современным материалом – термопластиком почти на 900 метрах, еще на 330 метрах обозначены пешеходные зоны. Сегодня работы на объекте выполнены на 99%, строительным бригадам компании «Братство» осталось завершить заезды и уложить плитку у трамвайных путей.

По просьбе местных жителей на ремонтируемом участке были подрезаны деревья и кустарники.

В 2019 году в Томске отремонтировали более 500 тысяч кв. м дорог и 30 тысяч кв. м тротуаров. На эту работу было направлено порядка 600 млн рублей, из которых почти 219 млн рублей – средства местного бюджета, 81 млн рублей – из областной казны и 300 млн рублей – из федеральной. В настоящее время мероприятия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 92%.

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