«Томскэнергосбыт» присоединился к нацпроекту «Демография»

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники «Томскэнергосбыта» предпенсионного возраста повысят квалификацию по программе «Энергосбытовая деятельность в электроснабжении. Правовые и организационные вопросы. Тарифное регулирование».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, такую программу специально для сотрудников отдела обслуживания «Томскэнергосбыта» разработали ученые Томского политехнического университета.

Учебный план включает пять модулей (знание законодательства, судебной и антимонопольной практики, особенностей взыскания просроченной задолженности с физлиц и других) и направлен на освоение новых профессиональных компетенций. Курс обучения составит 72 часа, а его стоимость энергетикам компенсирует субсидия из федерального бюджета, которая предоставляется в рамках нацпроекта «Демография». Все выпускники краткосрочных курсов получат сертификаты государственного образца.

«Подобных образовательных проектов для энергосбытовой отрасли в России нет, — сообщила директор по персоналу ПАО «Томскэнергосбыт» Ольга Фуртатова. — В разработке программы участвовали руководители нашей компании, поэтому она максимально учитывает специфику отрасли, предприятия и профессиональную базу опытных специалистов. Программа универсальна, и в будущем обучаться по ней смогут все сотрудники «Томскэнергосбыта».

«Возможность переобучать сотрудников по индивидуальным программам и непосредственно участвовать в их разработке, бизнес-компаниям предоставляет нацпроект „Демография“. Благодаря ему и руководство, и сотрудники получают компетенции, которые удовлетворяют потребности конкретного предприятия», — пояснила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Пройти переобучение могут и трудоустроенные, и не имеющие на данный момент работы предпенсионеры. Чтобы стать «студентом», достаточно подать заявку в центр занятости. Специалисты предложат варианты переподготовки и помогут с оформлением всех необходимых документов.

С начала 2019 года в Томской области приступили к обучению 116 специалистов предпенсионного возраста, завершили обучение 58 человек. Программа обучения предпенсионеров реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». С 1 января 2019 года гражданами предпенсионного возраста считаются лица за 5 лет до достижения пенсии.

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