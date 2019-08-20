Сняты карантины по картофельному вредителю в Томской области, введенные 10 и шесть лет назад

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Томское управление Россельхознадзора упразднило карантинные зоны по картофельной нематоде в Александровском и Кожевниковском районах региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Упразднена карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде установленная на территории СОТ „Нива“ города Стрежевой Александровского района на площади 314,5 га приказом от 20 ноября 2013 года, (...) на территории села Кожевниково на площади 314,2 га, установленная 24 сентября 2009 года», — говорится в пресс-релизе.

Также ведомство упразднило карантинную зону на территории СОТ «Весна» города Стрежевой на площади 314,15 га, установленную 20 ноября 2013 года.

И.о. начальника отдела фитонадзора томского управления Россельхознадзора Владислав Азаренко уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что карантин снимается в связи с тем, что хозяйства засеивают картофель нематодоустойчивых сортов, а где-то концентрация вредителя снизилась до ничтожной.

Азаренко добавил, что это не единственные зоны Томской области, где снимается карантин — в ближайшее время это ожидает еще ряд хозяйств региона.

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