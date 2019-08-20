Прибытие в Томск четырех авиарейсов из Москвы задерживается из-за тумана

20 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Туман стал причиной задержки прибытия в Томск четырех авиарейсов из Москвы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную томской воздушной гавани.

Так, рейсы авиакомпаний S7 811 и «Победа» 463 перенаправили в новосибирский Толмачево, рейс «Аэрофлота» 1530 кружит над томским аэропортом в ожидании улучшения погодных условий, а рейс «Уральских авиалиний» УБ 11 был вынужден вылететь позже.

Соответственно задерживается и вылет данных рейсов обратно в Москву.

Туман также стал причиной задержки вылета из Томска рейса ЯМ 601 в Сочи авиакомпании «Алроса».

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