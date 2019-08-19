Певица Ирина Богушевская даст концерт в Томске

19 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В конце сентября в Томск с концертом приедет певица Ирина Богушевская. Она представит томичам новую программу.

Ирина Богушевская — советская и российская певица, поэтесса, композитор. Создает музыку в стиле театрализованный джаз или кабаре-рок. Принципиально работает только живым звуком; после сольного концерта в Кремле с 2005 года гастролирует со своим коллективом на лучших площадках страны.

Как сообщают организаторы, её новая программа — не просто уникальный и неповторимый калейдоскоп жанров и настроений, от кабаре и театрального джаза, до горячих ритмов латино и широких светлых баллад. Это действо, выстроенное по всем канонам драматургии, это путешествие лирической героини, которая проходит череду испытаний и возвращается с рассказами об их преодолении.

«Итак, не открывая всех карт, скажем лишь, что сейчас Вселенная артистки полна света и радости, которыми она с удовольствием поделится с публикой. А помогут ей в этом лучшие московские музыканты, с которыми они играют уже много лет и понимают друг друга с полуслова. Как всегда — никакой фонограммы! Только живая музыка, только свежевыжатые эмоции», — говорится в сообщении.

Концерт пройдет 30 сентября в 19.00 в Teatro (пр.Фрунзе, 103). Билеты можно приобрести здесь.

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