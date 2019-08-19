Томичи собрали около 180 тыс.рублей на благотворительной «Варенье challenge»

19 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Фонд им.Алены Петровой

В Томске завершилась вторая благотворительная акция от Детского фонда им. Алены Петровой «Варенье challenge», сообщают организаторы.

Мамы подопечных фонда сварили ароматное варенье из свежей клубники, и томичи могли попросить у фонда баночку варенья, угоститься им, а после в пустую баночку жертвовали средства и возвращали в фонд. Было сварено 50 банок варенья и их все благополучно разобрали. Затем люди сами организовывали чаепитие, корпоративы, тематические встречи, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные данной акции.

18 августа в РЦ «Алёнка» прошел праздник, который для благотворителей подготовили сотрудники фонда. На территории реабилитационного центра всех пришедших угощали чаем с пирогами и вареньем, был организован концерт, подопечные выступили перед гостями, продемонстрировав своим таланты, а затем состоялось и торжественное открытие баночек с пожертвованиями и подсчет собранных средств. За время акции удалось собрать 179 650 рублей. Минимальная сумма пожертвования составила — 450 рублей, а максимальная — 115 000 рублей. Все собранные средства пойдут на реабилитацию 30 детей с онкологией, находящихся в центре «Алёнка».

В этом году технологию благотворительной акции уже позаимствовал город Красноярск, а именно фонд «Добро24.ру» и уже у себя в городе провели подобную акцию только с черничным вареньем.

Фонд выражает свою благодарность всем участникам акции, информацию о которых можно найти на сайте и в социальных сетях по хэштегу #варенье_challenge.

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