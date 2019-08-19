Сегодня томские нефтяники отмечают день рождения вахтового метода

19 августа 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сегодня, 20 августа, 43 года назад произошло знаменательное событие, без которого томская нефтянка, вероятно, не получила бы столь стремительного развития. В этот день в 1976 году бюро томского обкома КПСС приняло постановление «Об освоении новых нефтяных месторождений вахтовым методом».

До этого времени понятие вахта ассоциировалось, скорее, с морем: вахтенная служба — основной вид дежурства на судах. Нефтяники обогатили его новым значением, и вахтовый метод стал особой формой труда вне места постоянного проживания сотрудников, так как каждый день доставлять их на рабочие места и обратно не представляется возможным. Тут же в обиход вошли сочетания «рабочая вахта», «отдыхающая вахта» и народный эквивалент «пятнашка», так как на промыслах люди трудились по 15 дней.

Вахтовый метод неслучайно родился в 1976 году. Предвестником нововведения стал ввод в эксплуатацию в том же году Вахского месторождения. Расположено оно в доброй сотне километров от базового города нефтяников, и в такую даль не наездишься. А ведь были планы по освоению месторождений, расположенных и за 200, 300 километров от Стрежевого. Поэтому новшество было продиктовано, прежде всего, соображениями экономического и социального характера. Стоит отметить, что Вах и вахта — слова разного порядка. Промысел получил название от реки Вах, которая его пересекает. В переводе с языка обско-угорских народов и есть «река». Ну а вахта с немецкого — стража, караул.

Вахтовый метод был введен на втором десятке лет существования «Томскнефти». Как же нефтяники, буровики, строители работали раньше? Они тоже жили на промыслах и буровых, куда их забрасывали вертолетами. Даже на ближайшее Советское, где дорога появилась в начале 70-х, людей доставляли по воздуху и воде. Только вот полевой метод освоения недр плодил беспорядочные «шанхаи» — балки и времянки, в которых не было элементарных бытовых условий. Концепция же заключалась в том, чтобы на промыслах создать мини-города, копирующие привычные, домашние условия проживания. Вахтовые поселки должны были представлять собой комплекс не только промышленных, но и жилых, санитарных, культурно-бытовых, хозяйственных зданий, где всё предусмотрено для того, чтобы люди были сыты, чтобы они могли отдохнуть после трудовой смены, которая длится по 12 часов, получить медицинскую помощь, чтобы они не отвлекались на бытовых мелочах. Но главное, вахтовики должны были ускорить ввод новых месторождений и обеспечить их дальнейшую работу.

Дебатов относительно такого распорядка на первых порах было немало. Противники говорили, что невозможно выстроить при каждом месторождении пусть небольшой, но постоянный город. Это затратно, да и месторождения неизбежно иссякают, тогда как города остаются. Как бы ни было, нефтяники взялись осваивать вахтовый метод основательно. В Пионерном они возвели зимние сады, которые стали визитной карточкой поселка. Здесь же пять больших спортивных залов для занятий волейболом, мини-футболом, стритболом, тяжелой атлетикой. На Лугинецком планировалось построить даже плавательный бассейн. Планы, правда, не реализованы. А вот кинозал с большой сценой и театральным занавесом открыли. На всех крупных месторождениях есть свои достопримечательности. Сегодня на балансе «Томскнефти» находится 12 вахтовых посёлков. Некоторые действительно напоминают мини-города: каменные здания, улицы, скверы, магазины, рекламные вывески. Другие, как небольшие деревеньки: компактные, тихие, утопают в зелени. Для вахтовиков они стали вторым домом. Выросло уже целое поколение нефтяников, не знающих, да и не желающих знать другого рабочего графика. А вахта стала явлением, которое теперь встречается в других отраслях народного хозяйства.

В 1980 году, спустя четыре года после выхода судьбоносного для нефтянки постановления, для обобщения накопленного опыта в Томске провели всесоюзную научно-практическую конференцию. А еще через шесть лет состоялась раздача регалий. «За разработку и внедрение системы освоения природных ресурсов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса вахтовым методом» (формулировка из наградного листа) Государственной премии СССР были удостоены Леонид Филимонов, Фанзиль Гарипов, Анатолий Андриянов и другие руководители.

И еще одно уточнение. Принято считать, что наши нефтяники первыми в Союзе внедрили вахтовый метод работы. Однако еще в конце 40-х, как утверждает автор книги «Пунктир в будущее» Виктор Лойша, вахтами на Каспии работали бакинские нефтяники. Но вот опирались ли на их опыт томские коллеги, неизвестно.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Тэги/темы: