При пожаре в Томском районе мужчина получил ожоги лица, рук и туловища

19 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 18 августа, в СО «Заря» загорелся деревянный брусовой дачный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21.21. Ликвидировать возгорание удалось к 22.19. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши дома, стены внутри и снаружи, сгорела баня. Общая площадь пожара составила 52 кв.метра. Также при пожаре 63-летний хозяин дома получил ожоги лица, рук и туловища и был госпитализирован.

Причина возгорания устанавливается.



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