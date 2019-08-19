В Томске судебный пристав узнал в соседе должника

19 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские приставы вместе с представителем взыскателя нашли и наложили арест на автомобиль должника, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич задолжал банку более 340 тыс.рублей. Для взыскания долга приставы обратили взыскания на его счета и зарплату. Кроме того, в ГИБДД наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем должника — Toyota Ipsum 2003 года выпуска, чтобы владелец не смог продать или передать транспорт до погашения долга.

Для ареста иномарки служители закона выехали домой к должнику в Рыбалово, однако выяснили, что по указанному в исполнительном документе адресу он не проживает. Арест машины был крайне необходим еще и в связи с тем, что гражданин уволился, и с его места работы перестали поступать денежные средства. Остаток невыплаченного долга вместе с исполнительским сбором составил 234 тыс. рублей. Кроме того, гражданин оказался должен еще по двум кредитам в общей сложности на

250 тыс. рублей.

«Поскольку должник отказывался выходить на связь, иномарку впору было объявлять в розыск, но ускорить арест автомобиля помог случай: представитель взыскателя, знающий должника в лицо, увидел его в микрорайоне Зеленые Горки. Наблюдение за автовладельцем показало, что тот проживает практически рядом с представителем банка, в соседнем доме. Здесь же находилась и машина», — говорится в сообщении.

Автомобиль, предварительно оцененный в 350 тыс.рублей, арестовали и передали на ответственное хранение кредитной организации. Сейчас готовится пакет документов для направления транспорта на оценку специалистом, после чего автомобиль ждет реализация.

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