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Томские пожарные вернулись из Красноярского края

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Вчера утром, 17 августа, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области вернулась в пункт постоянной дислокации.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в течение полутора недель томичи оказывали помощь своим коллегам в тушении природных пожаров на территории Красноярского края.

Напомним, 7 августа пожарные в количестве 85 человек и 7 единиц техники со всем необходимым оборудованием и снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ выдвинулась в Богучанский район Красноярского края, где вместе со спасателями из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия принимали участие в тушении природных пожаров.

На данный момент ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но в случае ухудшения ситуации силы и средства МЧС России вновь готовы оказать помощь.

В Томске спасателей встретил начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Ерёменко. Он поблагодарил личный состав за выполненную работу и оказание помощи в ликвидации пожаров.

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