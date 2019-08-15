Томичи смогут записаться на курс «Музыкальная журналистика» в ТГУ
В Высшей школе журналистики Томского госуниверситета стартует уникальный курс «Музыкальная журналистика». Записаться на него могут как студенты, так и жители города.
Программа рассчитана на 24 лекции по темам «Музыкальная пресса», «Стили и направления музыки», «Работа с текстом: от заметки к лонгриду», «Подкасты и эфиры» и др., а также на практические занятия — интервью с приглашенными звездами, репортажи с концертов и создание собственного проекта.
«Почти три десятка лет я занимаюсь тем, что принято называть музыкальной журналистикой, — говорит инициатор программы журналист и музыкальный критик Александр Арляпов. — Наблюдая изнутри эту эволюцию практически с советско-перестроечных времён и до нашей виртуально-цифровой эпохи, распробовав все её составляющие, я в какой-то момент ощутил не то чтобы перенасыщение информацией, но чисто журналистскую страсть упорядочить и разложить по полочкам».
Так в ВШЖ ТГУ и появился новый курс. Александр Арляпов разрабатывал учебный план, вмещающий в себя всё от краткой истории современной музыки до практических навыков, с весны этого года. Помимо Арляпова лекторами курса станут радиоведущий Александр Лунев и музыкальный критик и продюсер Максим Мясоедов.
Создатели обещают постоянно приглашать на занятия множество спикеров: музыкантов и журналистов, продюсеров и организаторов мероприятий, фотографов и видеографов, радиоведущих и авторов подкастов, дизайнеров и звукорежиссёров.
«Мы будем смотреть кино о музыке, ходить на концерты и фестивали, посещать музыкальные радиостанции, студии, работающие со звуком, концертные площадки. Снимать видеосюжеты, фоторепортажи, записывать подкасты, и, конечно же, писать тексты» — рассказывает руководитель программы.
Занятия будут проходить в здании Высшей школы журналистики (Томск, пр. Ленина, 66, 7 корпус ТГУ) раз в неделю с октября по май и длиться 2 часа.
Стоимость обучения: 4 900 рублей за семестр; подать заявку на участие можно онлайн.