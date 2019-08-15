Томичи смогут записаться на курс «Музыкальная журналистика» в ТГУ

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2019 // Фото: Vk.com/wall100962599_62739

В Высшей школе журналистики Томского госуниверситета стартует уникальный курс «Музыкальная журналистика». Записаться на него могут как студенты, так и жители города.

Программа рассчитана на 24 лекции по темам «Музыкальная пресса», «Стили и направления музыки», «Работа с текстом: от заметки к лонгриду», «Подкасты и эфиры» и др., а также на практические занятия — интервью с приглашенными звездами, репортажи с концертов и создание собственного проекта.

«Почти три десятка лет я занимаюсь тем, что принято называть музыкальной журналистикой, — говорит инициатор программы журналист и музыкальный критик Александр Арляпов. — Наблюдая изнутри эту эволюцию практически с советско-перестроечных времён и до нашей виртуально-цифровой эпохи, распробовав все её составляющие, я в какой-то момент ощутил не то чтобы перенасыщение информацией, но чисто журналистскую страсть упорядочить и разложить по полочкам».

Так в ВШЖ ТГУ и появился новый курс. Александр Арляпов разрабатывал учебный план, вмещающий в себя всё от краткой истории современной музыки до практических навыков, с весны этого года. Помимо Арляпова лекторами курса станут радиоведущий Александр Лунев и музыкальный критик и продюсер Максим Мясоедов.

Создатели обещают постоянно приглашать на занятия множество спикеров: музыкантов и журналистов, продюсеров и организаторов мероприятий, фотографов и видеографов, радиоведущих и авторов подкастов, дизайнеров и звукорежиссёров.

«Мы будем смотреть кино о музыке, ходить на концерты и фестивали, посещать музыкальные радиостанции, студии, работающие со звуком, концертные площадки. Снимать видеосюжеты, фоторепортажи, записывать подкасты, и, конечно же, писать тексты» — рассказывает руководитель программы.

Занятия будут проходить в здании Высшей школы журналистики (Томск, пр. Ленина, 66, 7 корпус ТГУ) раз в неделю с октября по май и длиться 2 часа.

Стоимость обучения: 4 900 рублей за семестр; подать заявку на участие можно онлайн.

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