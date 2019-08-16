Томская ДСК проверит все построенные компанией школы после обрушения потолка

16 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

«Томская домостроительная компания» (ТДСК) проведет углубленное обследование конструкций всех образовательных учреждений, построенных компанией, после разрушения потолочного покрытия в школе «Перспектива», сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ТДСК.

«Комиссия 15 августа провела визуальный осмотр лестничных клеток во всех школах, построенных ТДСК. Видимых отклонений не зафиксировано. Дополнительно к визуальному осмотру будет проведено углубленное обследование конструкций», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что восстановление потолка на лестничной клетке третьего блока школы уже завершено.

«Для расследования причин инцидента создана комиссия во главе с заместителем генерального директора по качеству с привлечением руководителей всех структурных предприятий холдинга ТДСК, задействованных в процессе строительства и обслуживания здания школы», — отмечает пресс-служба.

За последние годы ТДСК построила в Томске четыре школы.

Как сообщалось, 13 августа в школе «Перспектива» на улице Никитина в Томске произошло частичное отслоение потолочного покрытия площадью 36 кв.м на лестничной площадке, где расположен лифт для маломобильных групп.

Предварительная причина происшествия — некачественные крепежные изделия.

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