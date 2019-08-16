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Томская ДСК проверит все построенные компанией школы после обрушения потолка

Недвижимость и строительство, Происшествия, Томские новости, школа обрушение здания обрушилась школа Томская ДСК проверит все построенные компанией школы после обрушения потолка

«Томская домостроительная компания» (ТДСК) проведет углубленное обследование конструкций всех образовательных учреждений, построенных компанией, после разрушения потолочного покрытия в школе «Перспектива», сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ТДСК.

«Комиссия 15 августа провела визуальный осмотр лестничных клеток во всех школах, построенных ТДСК. Видимых отклонений не зафиксировано. Дополнительно к визуальному осмотру будет проведено углубленное обследование конструкций», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что восстановление потолка на лестничной клетке третьего блока школы уже завершено.

«Для расследования причин инцидента создана комиссия во главе с заместителем генерального директора по качеству с привлечением руководителей всех структурных предприятий холдинга ТДСК, задействованных в процессе строительства и обслуживания здания школы», — отмечает пресс-служба.

За последние годы ТДСК построила в Томске четыре школы.

Как сообщалось, 13 августа в школе «Перспектива» на улице Никитина в Томске произошло частичное отслоение потолочного покрытия площадью 36 кв.м на лестничной площадке, где расположен лифт для маломобильных групп.

Предварительная причина происшествия — некачественные крепежные изделия.

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