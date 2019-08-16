Томск станет отправной точкой уникального маршрута «Золотое кольцо Сибири»

16 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня в Томске стартовала тестовая экспедиции Русского географического общества «Золотое кольцо Сибири» («Открываю Сибирь»). Тур пройдет через 11 регионов со 100 объектами, выделенными туристической экспертизой.

Как сообщили создатели тура, тур включает в себя 10 000 км пути, которые предстоит пройти за 15 дней; в нем примут участие организаторы, эксперты, журналисты и фотографы. Маршрут предполагает остановку в комфортабельных гостиницах, знакомство с культурно-историческими и природными объектами, а также гастрономическими изысками коренных этносов Сибири.

По словам первого заместителя председателя Томского отделения РГО путешественника Евгения Ковалевского, это проект мирового класса. Ключевые точки тура: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск – Шушенское — Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ – Томск. Тур предполагает отдых на Байкале, переправу через Телецкое озеро на лодке, экстремальный переход труднопроходимого участка перевала Кату-Ярык, выход на Чуйский тракт, знакомство с Кузнецким угольным разрезом, демонстрацию этнографии и шаманских обрядов в Кызыле — каждый регион будет экспонировать свою характерную изюминку.

«Старт проекта в Томске, и это существенный вклад в продвижение Томской области, — отметил заместитель начальника департамента экономики администрации Томской области Александр Соловьев. — Для нас важно, чтобы таких проектов и маршрутов было как можно больше. Мы смотрим на туризм как на вид экономической деятельности, которая откроет новые возможности для развития предпринимательства».

На изучение города в рамках тура уйдет полтора дня — больше, чем на другие регионы — за которые туристы смогут увидеть как деловой, так и исторический Томск в рамках программы «В краю кедровом». Гости, пребывающие в Томск, должны окунуться в атмосферу природного комфорта, с его чистотой воздуха и натуральными продуктами.

«Наша задача — привлечь внимание туристов, в том числе иностранных. Мы хотим развеять миф о глухой холодной Сибири и рассказать людям о Томской области, инициировавшей этот проект еще в 2016 году, — рассказала координатор проекта, руководитель экспедиции Юлия Калюжная. — Мы хотим показать Томск со всеми его красотами: университетами, деревянным зодчеством, производством продуктов из кедра и пихты, самобытным Семилуженским острогом».

После возвращения экспедиции 1 сентября и подведения итогов проект представят губернаторам регионов Сибирского федерального округа. После этого будут разрабатываться три малых «кольца», в том числе и тур для сибиряков, которые смогут отправиться в путешествие на собственном транспорте.

Продажа путевок запланирована на 2021 год, а их стоимость предположительно расценивается в 55 тысяч на одного человека. В стоимость включено питание, проживание и транспорт.

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