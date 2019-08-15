Обыски идут в доме и по месту работы заммэра Томска Брюханцева - источник

15 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Силовики проводят обыски по месту работы и жительства заместителя мэра Томска Владимира Брюханцева в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате в муниципальном похоронном предприятии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Обыск у Брюханцева на рабочем месте завершен, изъяты интересующие следствие документы. Затем обыск начался у него дома. Оперативные действия проходят в рамках расследования дела о растрате в УМП „Комбинат спецобслуживания“ (УМП „КСО“)», — сказал собеседник агентства.

Брюханцев занимает кресло заммэра Томска — начальника департамента городского хозяйства с 18 января 2016 года.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило в отношении руководства УМП «КСО» дело о присвоении и растрате 300 тыс. рублей.

Руководителю инкриминируют ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Перед этим, 9 августа, в УМП «КСО» сотрудники ФСБ провели обыски.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», УМП «КСО» учреждено департаментом управления муниципальной собственностью администрации Томска, занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг.

Директором предприятия является Игорь Синичкин, который в 2015–2017 годы руководил ООО «Томская промышленно-строительная компания» (ТПСК), банкротства которой в мае 2017 года добивалась ФНС. В ноябре 2017 года Синичкина дисквалифицировали за повторное неисполнение обязанностей в процедуре банкротства.

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